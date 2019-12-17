TTK'da göçük altında kalan madenci yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TTK'da göçük altında kalan madenci yaralandı - Son Dakika

TTK'da göçük altında kalan madenci yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü bünyesinde çalışan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

TTK'da göçük altında kalan madenci yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü bünyesinde çalışan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.


Kaza saat öğle saatlerinde TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eksi 500 kotunda kömür çıkarıldığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada Sinan Akdeniz isimli maden işçisi göçük altında kaldı. Arkadaşları tarafından kısa sürede göçük altından kurtarılan maden işçisi yer üstüne çıkarıldı. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan maden işçisi ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, yaralı maden işçisinin hastaneye sevkinin gerçekleştiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.


Savcılık iş kazası ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
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