TTK'da iş kazası: 1 işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TTK'da iş kazası: 1 işçi yaralandı - Son Dakika

TTK'da iş kazası: 1 işçi yaralandı

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesinde iş kazası meydana geldi.

TTK'da iş kazası: 1 işçi yaralandı, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesinde iş kazası meydana geldi. Kazada bir işçi yaralandı.


Olay, TTK Kozlu Müessesinde maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, sabah 08: 00-16: 00 vardiyasında çalışan Mehmet Yelkenci'nin maden içine kurulan sağlamlaştırma iskeletine ait parçanın düşmesi sonucunda yüzünden yaralandı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla maden ocağından çıkartılan yaralı madenci ambulansa bindirilerek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı madencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Türk Tarih Kurumu, Kozlu, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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