Son Dakika Haberleri: TTK'da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor
Son Dakika Ekonomi Haber

TTK'da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

9 dakika önce

ZONGULDAK Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınan bin 500 işçi ve mekanizasyon kazı sistemiyle üretimin artırılması hedefleniyor.

TTK'da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor, System.String[]
ZONGULDAK Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınan bin 500 işçi ve mekanizasyon kazı sistemiyle üretimin artırılması hedefleniyor.
TTK'ya bağlı Üzülmez, Karadon, Kozlu, Armutçuk ve Amasra Müessese Müdürlükleri'ne bağlı kömür ocaklarında 1848'den bu yana, kazma ve kürek kullanılarak beden gücüyle kömür çıkarılıyor. 14 bin norm kadrosu bulunan kurumda işçi sayısı 6 bin 816'ya düştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, işçi açıklarını gidermek için kuruma kura ile bin 500 işçi alımı gerçekleştirdi. İşlemleri tamamlanan bin işçinin 31 Mayıs'ta kuruma girişleri yapıldı. İşçi sayısının azlığı nedeniyle 5 milyon ton üretim kapasitesi olan kurumun yıllık üretimi de her geçen gün düştü. Kurumda, 2018 yılında 686 bin 142 ton satılabilir kömür üretimi gerçekleştirildi.
MEKANİZASYON İLE ÜRETİMİ ARTIRMA HEDEFİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kurumun üretimini artırmak için işçi alımının yanısıra mekanizasyon kazı sistemini maden ocaklarına kurmaya başladı. TTK tarafından ilk kez 2013'te Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında denenen sistemden başarılı sonuç alınmasının ardından kurumun diğer maden ocaklarında da sistem kurulmaya başlandı. Amasra'nın ardından Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerine bağlı maden ocaklarında kurulan sistem ile üretim yapılmaya başlandı. Mekanize sistem ile üretimi iki katına çıkarmayı ve 2 milyon liralık tahta tahkimat sarfiyatının önlenmesini ve maden kazalarının sıfıra indirilmesini hedefleyen kurum, sistemin tüm ocaklarda faaliyete geçmesiyle 1967'de 31 bin 441 işçiyle tarihinde ilk kez yakaladığı yıllık 5 milyon tonluk üretim rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.
ÖNCELİKLE İŞÇİ AÇIKLARININ GİDERİLMESİ GEREKİYOR
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, mekanize sistemin kömür ocaklarında tahkimat ve üretim alanında bazı öngörüler verdiğini ancak ilk olarak kurumdaki işçi açıklarının giderilmesi gerektiğini söyledi. İş başı yapacak bin 500 işçinin kuruma nefes aldırdığını ancak yeterli olmadığını ifaden eden başkan Yeşil, şöyle dedi:
"Bu sistemin burada çalıştırılması çok önemli. Mekanize sistemler için yeraltındaki doğa şartları çok elverişli değil. Arkadaşlarımız çok özverili şekilde bu çalışmaları yaparak bu sistemleri kurdular. Kurulan yerlerde üretimin arttırılması lazım. Bu kadar işçiyle ellerinden gelinen en iyisini yapıyor çalışma arkadaşlarımız. Mekanize sistemlerle üretimi arttırarak kömür üretimini en üst seviyeye çıkarmak istiyorlar. Yerli üretim anlamında ileriye dönük daha çok yatırım yapılacak. Bunun için öncelikle işçi açıklarının giderilmesi gerekiyor. Alınan bin 500 işçi şimdilik biraz nefes aldırdı ama yeterli değil."
 


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Türk Tarih Kurumu, İşçi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:10:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TTK'da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]