Son Dakika Haberleri: TTK'da yarı mekanize taş kömürü üretimi başladı
Son Dakika Ekonomi TTK'da yarı mekanize taş kömürü üretimi başladı

TTK'da yarı mekanize taş kömürü üretimi başladı

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında yeni açılan taş kömürü üretim panosunda yarı mekanize sistemle üretime başlandığı bildirildi.

TTK'da yarı mekanize taş kömürü üretimi başladı, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında yeni açılan taş kömürü üretim panosunda yarı mekanize sistemle üretime başlandığı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamada, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında hazırlanan yeni yarı mekanize taş kömürü üretim panosunda üretime başlaması nedeniyle "kazasız belasız çalışma ve yüksek üretim" dilekleriyle kurban kesiminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, törenin ardından 08.00-16.00 sabah vardiyasında işe girişler gerçekleştirilmeden önce Kur'an-ı Kerim okunduğu ve kazasız belasız çalışma için dua edilmesinin ardından kurban kesildiği kaydedildi.

Törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Üzülmez Müessesesi Asma İşletmesi Müdürü Müjdat Birol, müessese ve işletme yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri ile maden işçilerinin katıldığı aktarıldı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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