TTK'dan "Evdekal" mesajı
7 saat önce
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere "EvdeKal" mesajı gönderdi.
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere "EvdeKal" mesajı gönderdi.
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere "EvdeKal" mesajı gönderdi. TTK Genel Müdürlüğü gönderdiği videoda "Ekmeği yeniden paylaşmak için", "yeniden üretmek için", "yarınlarımız için", "Evindekal", "sevgiylekal" mesajını gönderdi. Kısa sürede yayılan video beğeni topladı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:20 Kaynak: İHA
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