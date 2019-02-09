Son Dakika Haberleri: Ttk'dan Kömür Nakli İhalesi

Ttk'dan Kömür Nakli İhalesi

1 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kömür yıkama tesisinde işlenen ürünlerin karayoluyla nakli için ihale yapılacak.

Ttk'dan Kömür Nakli İhalesi, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kömür yıkama tesisinde işlenen ürünlerin karayoluyla nakli için ihale yapılacak.


Kurumun internet sitesinde yer alan ihale şartnamesine göre, TTK'ya bağlı Üzülmez Kömür Yıkama Tesislerinde işlenen taş kömürünün bir kısmının, Zonguldak Limanı'na nakli ve Çaydamar kömür satış yerine taşınması ile liman sahasında gemilere yüklenmesi gibi işleri kapsayan ihaleye yönelik teklifler, 27 Şubat'a kadar kabul edilecek.


Şartnameye göre, söz konusu tesisten yıl boyunca toplam 12 bin ton kömür nakledilecek.


Kurumun kömür satış yerine günde ortalama 50 ton ürün naklini de içeren ihale, 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 tarihlerini kapsayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Güncel
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