Son Dakika Haberleri: TTK'dan kömür nakli ihalesi

TTK'dan kömür nakli ihalesi

3 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, fakir ailelere kömür yardımı kapsamında kömür nakli işi için ihaleye çıkacak.

TTK'dan kömür nakli ihalesi, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, fakir ailelere kömür yardımı kapsamında kömür nakli işi için ihaleye çıkacak.
Kurumun internet sitesinde yer alan ihale şartnamesine göre, kuruma bağlı Armutçuk ve Amasra Müessese müdürlüklerinden yüklenen 22 bin 327 ton kömürün kara yoluyla yapılacak nakliye, yükleme iş ve işlemleriyle ilgili ihale için başvurular, 17 Haziran'a kadar kabul edilecek.
İhale dokümanı, TTK Satınalma Daire Başkanlığı ile kurumun Ankara'daki misafirhanesinden 200 liraya alınabilecek.
Şartnameye göre, nakledilen kömürler valilik, kaymakamlık veya yetkili birimlerin belirleyeceği noktalara boşaltılacak. Boşaltma ve stoklama işlemleri ilgili valilikler veya kaymakamlıklarca yapılacak.
Sevkiyat, sözleşmenin taraflarca imzalanmasının ardından başlayacak ve ihtiyaç durumuna göre 31 Aralık'a kadar nakliye tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:31 Kaynak: AA
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Güncel
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