Son Dakika Haberleri: TTK'den çay ocağı ve kantin ihalesi
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TTK'den çay ocağı ve kantin ihalesi

1 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde çay ocağı ve kantin işletmesi için ihaleye çıkıldı.

TTK'den çay ocağı ve kantin ihalesi, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde çay ocağı ve kantin işletmesi için ihaleye çıkıldı.

TTK'nin internet sitesinden yayımlanan ihale şartnamesine göre, müessese müdürlüğünde çalışan personele ve iş yerinin özelliğine göre şartname esaslarında çay, kahve, ıhlamur, meyve özü, nescafe gibi sıcak içeceklerle muhtelif meşrubatın ve simit, poğaça, sandviçin yanı sıra bisküvi gibi gıda maddelerinin satışı ve dağıtımı gibi hizmetleri kapsayan ihaleye ilişkin teklifler, 4 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Şartnamede, çay ocaklarında görevlendirilen tüm elemanların iş kanunu ve sigorta mevzuatı içerisinde sorumluluğun işleticiye ait olduğu, uhdesinde bulunan iş yerinde her türlü iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerini alacağı kaydedildi.
ÇAYKUR çayı dışında çay kullanılmayacağı vurgulanan şartnamede, "Çay bardağı, su bardağı, kahve fincanı temizliğinde sıvı deterjan kullanılarak temiz sıcak suyla iyice durulanıp, kurulanarak servis yapılacak." denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bölge Çalışma Müdürlüğü müfettişlerinin müesseseyi denetlemeleri sırasında çay ocaklarında tespit ettikleri olumsuz koşullar nedeniyle gelebilecek cezaların işletmeci tarafından karşılanacağı da kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:13 Kaynak: AA
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