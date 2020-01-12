TTK'den çay ocağı ve kantin ihalesi - Son Dakika
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TTK'den çay ocağı ve kantin ihalesi

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde çay ocağı ve kantin işletmesi için ihaleye çıkıldı.

TTK'den çay ocağı ve kantin ihalesi, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde çay ocağı ve kantin işletmesi için ihaleye çıkıldı.


TTK'nin internet sitesinden yayımlanan ihale şartnamesine göre, müessese müdürlüğünde çalışan personele ve iş yerinin özelliğine göre şartname esaslarında çay, kahve, ıhlamur, meyve özü, nescafe gibi sıcak içeceklerle muhtelif meşrubat ve simit, poğaça, sandviçin yanı sıra tost, ekmek arası, sandviç, tavuk ve et döner, ızgara köfte, tütün ve temizlik malzemelerinin satışı ve dağıtımı gibi hizmetleri kapsayan ihaleye ilişkin teklifler, 29 Ocak'a kadar kabul edilecek.

Şartnamede, çay ocaklarında görevlendirilen tüm elemanların iş kanunu ve sigorta mevzuatı içerisinde sorumluluğun işleticiye ait olduğu, uhdesinde bulunan iş yerinde her türlü iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerini alacağı kaydedildi.


ÇAYKUR çayı dışında çay kullanılmayacağı vurgulanan şartnamede, "Çay bardağı, su bardağı, kahve fincanı temizliğinde sıvı deterjan kullanılarak temiz sıcak suyla iyice durulanıp, kurulanarak servis yapılacak." ifadesine yer verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bölge Çalışma Müdürlüğü müfettişlerinin müesseseyi denetlemeleri sırasında çay ocaklarında tespit ettikleri olumsuz koşullar nedeniyle gelebilecek cezaların işletmeci tarafından karşılanacağı da vurgulandı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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