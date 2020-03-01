TTK'den çay ocağı ve kantin ihalesi - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü için çay ocağı ve kantin işletmesi için ihaleye çıkıldı.



TTK'nin internet sitesinden yayımlanan ihale şartnamesine göre, ihaleye ilişkin teklifler 25 Mart Çarşamba'ya kadar kabul edilecek.

İhale dokümanlarının 100 lira karşılığında alınabileceği ifade edilen şartnamede, isteklilerin teklif ettikleri 3 yıllık toplam bedelin yüzde 10'undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri belirtildi.