TTK'den lavuar filtre bezi ihalesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TTK'den lavuar filtre bezi ihalesi - Son Dakika

TTK'den lavuar filtre bezi ihalesi

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu ve Üzülmez Müessese Müdürlüklerinin ihtiyacı kapsamında lavuar filtrasyon tesisinde kullanılmak üzere disk tipi tambur filtrelerin sektörlerinde kullanılan filtre bezleri ihaleyle satın alınacak.

TTK'den lavuar filtre bezi ihalesi, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu ve Üzülmez Müessese Müdürlüklerinin ihtiyacı kapsamında lavuar filtrasyon tesisinde kullanılmak üzere disk tipi tambur filtrelerin sektörlerinde kullanılan filtre bezleri ihaleyle satın alınacak.

TTK'nin internet sitesinde yayımlanan ihale şartnamesine göre ihaleye ilişkin teklifler 25 Mart Çarşamba'ya kadar kabul edilecek.

İhale dokümanlarının 30 lira karşılığında alınabileceği ifade edilen şartnamede, filtre bezinin polyamide maddeden imal edilmiş olacağı kaydedildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Çarşamba, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde 4 göçmen yaralandı "Evlat nöbetinde" 2 aile daha evladı ile buluşuyor

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:47:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TTK'den lavuar filtre bezi ihalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]