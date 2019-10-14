Son Dakika Haberleri: TTK'den ruhsatlı maden sahası ihalesi
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TTK'den ruhsatlı maden sahası ihalesi

2 gün önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından (TTK) ruhsatlı üç maden sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.

TTK'den ruhsatlı maden sahası ihalesi, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından (TTK) ruhsatlı üç maden sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.

TTK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TTK'nin 86968, 86111, 86969 numaralı maden sahaları, 31 Aralık 2049 tarihine kadar işletme hakkı verilmek suretiyle ihale edilecek.

Yalnızca tüzel kişiler ve ortak girişim gruplarının katılabileceği, gerçek kişilerin ise en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabileceği ihale, 20 Ekim 2019 tarihinde saat 15.00'te yapılacak.

İlgililer, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar TTK'nin Satınalma Dairesi Başkanlığına (Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak) elden teslim edecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:27 Kaynak: AA
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