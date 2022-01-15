TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun acı günü - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun 91 yaşında vefat eden annesi Hikmet Eroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybeden Eroğlu için Yomra ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazına, merhumenin oğlu Kazım Eroğlu ve diğer yakınlarının yanı sıra Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile vatandaşlar katıldı.
Eroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Gürsel Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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