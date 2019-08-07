TTK ihaleyle akaryakıt alacak
1 saat önce
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ihaleyle, 390 bin litre motorin ve 45 bin litre de gaz yağı satın alacak.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 Kaynak: AA
(TTK) Genel Müdürlüğü ihaleyle, 390 bin litre motorin ve 45 bin litre de gaz yağı satın alacak.
Kurumun internet sitesinde yer alan ihale şartnamesine göre, kurumun ihtiyacı doğrultusunda yapılacak akaryakıt ihalesine ilişkin teklifler, 26 Ağustos'a kadar kabul edilecek.
İhale şartnamesine göre, motorin ile gaz yağı TTK Genel Müdürlüğü iş yerlerindeki depolara 365 takvim gününde teslim edilecek.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre yüklenici belirlenecek.
İhale katılım koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açık olacak.
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