Son Dakika Haberleri: TTK, iş elbisesi satın alacak
Son Dakika Güncel TTK, iş elbisesi satın alacak

TTK, iş elbisesi satın alacak

7 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ihaleyle kuruma bağlı yer altı kömür madeni ocaklarında çalışan işçiler için madenci elbisesi ve pantolon satın alacak.

TTK, iş elbisesi satın alacak, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ihaleyle kuruma bağlı yer altı kömür madeni ocaklarında çalışan işçiler için madenci elbisesi ve pantolon satın alacak.


TTK'nin internet sitesinde yayımlanan şartnamede, kurumun müessese müdürlüklerine bağlı yer altında çalışan personele dağıtılmak üzere alınacak 6 bin 375 madenci elbisesi ve pantolon ile 3 bin 700 ilave pantolon için teklifler, 18 Kasım Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.


İhale şartnamesine göre, her türlü malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 12 ay garanti verecek yüklenici firma, ürünleri 75 günde teslim edecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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