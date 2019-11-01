TTK, iş elbisesi satın alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ihaleyle kuruma bağlı yer altı kömür madeni ocaklarında çalışan işçiler için madenci elbisesi ve pantolon satın alacak.



TTK'nin internet sitesinde yayımlanan şartnamede, kurumun müessese müdürlüklerine bağlı yer altında çalışan personele dağıtılmak üzere alınacak 6 bin 375 madenci elbisesi ve pantolon ile 3 bin 700 ilave pantolon için teklifler, 18 Kasım Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.



İhale şartnamesine göre, her türlü malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 12 ay garanti verecek yüklenici firma, ürünleri 75 günde teslim edecek.