TTK işyerlerinde dezenfekte uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TTK işyerlerinde dezenfekte uygulaması - Son Dakika

TTK işyerlerinde dezenfekte uygulaması

7 saat önce

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.

TTK işyerlerinde dezenfekte uygulaması, System.String[]

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.


Çin'de başgösteren yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde de tedbirler alındı. Salgına karşı yürütülen önlemler kapsamında kuruma ait Genel Müdürlük ile tüm müesseselerde dezenfektasyon uygulaması gerçekleştirildi. Hafta sonu Genel Müdürlük ve bağlı tüm birimlerdeki işyerlerinin tamamında ilaçlama işlemi yapıldı. Uygulamanın hafta içerisinde de tüm müesseselerde gerçekleştirilmesine devam edilecek. Öte yandan tüm birimlere, çalışanların el hijyeni için antibakteriyel el dezenfekte sıvı aparatının montaj işlemi devam ediyor. - ZONGULDAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:52:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TTK işyerlerinde dezenfekte uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]