Son Dakika Haberleri: Ttk, Koruyucu İş Elbisesi Satın Alacak

Ttk, Koruyucu İş Elbisesi Satın Alacak

1 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ihaleyle kaynakçılar ve dökümcüler için koruyucu iş elbisesi alacak.

Ttk, Koruyucu İş Elbisesi Satın Alacak, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ihaleyle kaynakçılar ve dökümcüler için koruyucu iş elbisesi alacak.


Kurumun internet sitesinde yer alan şartnameye göre, yer altında çalışan personele dağıtılmak üzere çeşitli bedenlerde alınacak 180 elbise için teklifler, 27 Şubat Çarşamba gününe kadar kabul edilecek.


Elbiselerin sıvı metal ve kaynak sıçramaları ile sıcaklığın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla kullanılacağı belirtilen şartnameye göre, yüklenici firma ürünleri 60 günde teslim edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Güncel
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