Ttk, Koruyucu İş Elbisesi Satın Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ihaleyle kaynakçılar ve dökümcüler için koruyucu iş elbisesi alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ihaleyle kaynakçılar ve dökümcüler için koruyucu iş elbisesi alacak.





Kurumun internet sitesinde yer alan şartnameye göre, yer altında çalışan personele dağıtılmak üzere çeşitli bedenlerde alınacak 180 elbise için teklifler, 27 Şubat Çarşamba gününe kadar kabul edilecek.





Elbiselerin sıvı metal ve kaynak sıçramaları ile sıcaklığın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla kullanılacağı belirtilen şartnameye göre, yüklenici firma ürünleri 60 günde teslim edecek.

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