Son Dakika Haberleri: Ttk Kurtarma Ekibi İstanbul'daki Defineciler İçin Yola Çıktı

Ttk Kurtarma Ekibi İstanbul'daki Defineciler İçin Yola Çıktı

46 dakika önce

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekibi, İstanbul'un Silivri ilçesinde bir evin altında define için kazdıkları tünelde oluşan karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

Ttk Kurtarma Ekibi İstanbul'daki Defineciler İçin Yola Çıktı, System.String[]
TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekibi, İstanbul'un Silivri ilçesinde bir evin altında define için kazdıkları tünelde oluşan karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişiden 2'si dışarı çıkamadı. Haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için çalışma başlattı. Zonguldak'ta bulunan TTK  Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1 mühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisinden oluşan 9 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a yola çıktı. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:05 Kaynak: DHA

Türk Tarih Kurumu, Silivri, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 01:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ttk Kurtarma Ekibi İstanbul'daki Defineciler İçin Yola Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]