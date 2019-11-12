Son Dakika Haberleri: TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
Son Dakika 3. Sayfa TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

7 saat önce

- TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldi.

- TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçükte kalan 3 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay TTK Kozlu Müesesesi'ne bağlı maden ocağında yaşandı. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçilerin yerin -480 metre altında kömür kazdıkları sırada tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Üzerilerine çöken taş ve kömürlerin altında kalan işçilerin imdadına ilk olarak mesai arkadaşları yetişti. İşçilerden biri yarı beline kadar kömüre gömülünce yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan işçiler Muharem Kasım (27), Bayram Özdemir(40), Abdullah Okut bulundukları yerden kurtarılarak yerüstüne çıkartıldı.

Ambulanslarla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
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