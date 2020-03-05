TTK'nin ana statüsünü belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TTK'nin ana statüsünü belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı - Son Dakika Ekonomi

TTK'nin ana statüsünü belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

15 dakika önce

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) ana statüsü belirlendi.

TTK'nin ana statüsünü belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) ana statüsü belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TTK'nin hukuki statüsü, faaliyet alanı ve görevleri, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye ve denetimle ilgili hususlarla idari, mali ve personele ilişkin hususları düzenlendi.

TTK'nin hukuki statüsü, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı iktisadi devlet teşekkülü olarak belirlendi.

Kurumun görevleri arasında, amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü arama, etüt, plan, proje ve programları yapmak, takip etmek uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak yer aldı.

Ayrıca TTK, taş kömürü ile havzasındaki diğer madenlerin üretiminin gerçekleştirilmesi için her türlü yer altı ve yer üstü sosyal ve sınai tesisleri kuracak, işletecek ve işlettirecek.

Kurum, taş kömüründen kok, briket gibi diğer cins kömür ürünleri ile taş kömürü havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türev ürünleri üretecek, ürettirecek, tüm tali maddeleri yapacak ve üretecek.

TTK ayrıca, taş kömürü ve havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elden edilen türev ürünlerin ithalat ve ihracatını da yapacak. Kurum, iştigal konusuna giren hususlarda gerekli sınai tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek görevlerini de üstlenecek.

Türk Tarih Kurumu, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü
Bakan Soylu: Suriye'de, Türkiye'nin bütün şehirlerini patlatabilecek bir maddeyi tespit edip engelledik Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi Erdoğan ile görüşecek Putin, masada elini güçlendirmek için bölgeye 5 savaş gemisi 12 uçak gönderdi

Son Dakika Haberleri
09:29 Survivor'ın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Mert bir anda yere yığıldı
08:58 Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı
08:50 Kalp krizi geçiren oyuncu Levent Can, yoğun bakıma kaldırıldı
08:33 Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı! İşte mahkemenin kararı
07:35 Öğretmen dizisi ilk bölümüyle çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 09:33:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TTK'nin ana statüsünü belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]