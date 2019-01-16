Ttk Oksijen Maskesi Satın Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK), maden ocaklarında çalışan işçiler için bin "oksijenli ferdi kurtarıcı maske" satın alacak.
Kurumun internet sitesinde yer alan şartnameye göre, TTK yer altı kömür madeni ocaklarında metan gazlı ortamlarda çalışanların yangın veya infilak sonucu oluşan tehlikeli ortamlardan kaçış esnasında solunumun korunmasında kullanması amacıyla ihaleyle satın alınacak maskeler için teklifler, 13 Şubat Çarşamba
'ya kadar kabul edilecek.
İhale şartnamesine göre, müessese müdürlüklerindeki maden ocaklarında kullanılacak maskeler, AB
direktiflerine uygun olacak, ortamdaki havadan etkilenmeyecek, dakikada 35 litrelik solunum kapasitesine ve en az 30 dakikalık kullanım süresine sahip, toz ve rutubete karşı sızdırmaz, darbeye dayanıklı, omuzda taşımaya uygun ve kolay test edilebilir olacak.
İmalatçı firmanın her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı ferdi kurtarıcılara 5 yıl garanti vereceği ifade edilen şartnamede, eğitimde kullanılmak üzere de 25 maske, 5 sızdırmazlık test cihazı ile eğitim araçlarının ücretsiz temin edileceği belirtildi.
İhale dokümanı, TTK Satınalma Daire Başkanlığı ile kurumun Ankara
'daki misafirhanesinden 150 lira karşılığında temin edilebilecek.