Ttk Tis Görüşmelerinin İkinci Oturumu Yapıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülecek olan 28.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülecek olan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu 3 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da Kamu-İş Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



TTK 28. Dönem TİS ikinci oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Kamu-İş Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Kahraman, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkanları, Kamu-İş Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, TTK TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.



Toplantı öncesinde bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yeni Yönetim Kurulu olarak ilk kez toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katıldıklarını belirtti.



GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şöyle konuştu:



"Kamu- İş ve Türkiye Taşkömürü Kurumu değerli temsilcileri, değerli arkadaşlarım.



Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Genel Maden İşçileri Sendikamızın yeni Yönetim Kurulu olarak ilk kez buradayız. Genel Başkan olarak ben ve Genel Mali Sekreter olarak Volkan Yıldız arkadaşımın dışında diğer arkadaşlarla tanışıyorsunuz. Sendikamız 72 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en eski sendikalarından birisidir. TTK'daki 28'inci dönem Toplu İş Sözleşmesi de 1964 yılından bugüne tecrübe birikiminin bir göstergesidir. Üretim ilişkilerindeki değişim, Kurum Yönetimindeki anlayış, ülke yönetimindeki anlayış, sendika yönetimindeki bakış ve ülkemizdeki genel konjonktür, ekonomik, sosyal, siyasal ortam sözleşme görüşmelerini etkilemiştir. Biz de bu koşullara göre görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Siz maden işçilerini, biz sizi tanıyoruz. Samimiyetimizden hiç şüpheniz olmasın.



Üyelerimizin, maden işçilerimizin hak ve hukuklarını korumak her zaman önceliğimizdir. Amacımız, arkadaşlarımızı memnun edecek şekilde, sözleşmemizi en kısa zamanda ve masada bitirmektir. Hayırlı olsun."



TTK TİS 84 maddeden oluşuyor



Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren ve 2019 ile 2020 yıllarını kapsayacak 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 84 asıl, 2 geçici ve 1 ek maddeden oluşuyor. TTK TİS Görüşmelerinin ikinci oturumunda 39 madde kabul edildi. Böylece iki oturum sonunda kabul edilen madde sayısı 48 oldu. Üçüncü toplantı 16 Nisan 2019 tarihinde yine Ankara'da Kamu-İş'te yapılacak. - ZONGULDAK

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