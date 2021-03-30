MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı - Son Dakika

MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı

30.03.2021 15:51
MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı, System.String[]

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülen...

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülen 19'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 2'nci oturumu Ankara'da gerçekleştirildi.

MTA 19'uncu Dönem TİS ikinci oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Personel Daire Başkanı Reşat Alan, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS MTA Şube Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, MTA TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

İkinci Oturumda 47 madde kabul edildi. Birinci oturumunda kabul edilen 1 madde ile kabul edilen toplam madde sayısı 48 oldu.

MTA TİS 79 maddeden oluşuyor

MTA'da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayacak 19'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağı 79 asıl, 3 geçici, 2 ek maddeden oluşuyor. Üçüncü oturum 16 Nisan 2021 tarihinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK

MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı
MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Aralık, Ocak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Çılgın pilot sınır tanımıyor! Şimdi de motosikletiyle uçtu Çılgın pilot sınır tanımıyor! Şimdi de motosikletiyle uçtu Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı         
16:53
Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi         
16:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı         
16:32
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi         
15:59
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı         
15:56
Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu         
15:06
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz         
14:49
Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti         
14:39
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 17:14:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MTA TİS görüşmelerinin ikinci oturumu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei