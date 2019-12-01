Son Dakika Haberleri: TTK, toz maskesi satın alacak
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TTK, toz maskesi satın alacak

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), maden ocaklarında kullanılmak üzere 880 bin toz maskesi satın alacak.

TTK, toz maskesi satın alacak, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), maden ocaklarında kullanılmak üzere 880 bin toz maskesi satın alacak.

TTK'nın internet sitesinden yayımlanan ihale şartnamesine göre, kurumun müessese müdürlüklerine bağlı yer altı maden ocaklarında kullanılacak maskelerin alımına yönelik ihaleye ilişkin teklifler, 9 Aralık Pazartesi'ye kadar kabul edilecek.


Toz maskesi yapımında kullanılan malzemeler tahrişe yol açmayacak, çabuk ve kolay yanabilir veya parlayabilir özellik taşımayacak, hijyenik özellikte, kopma ve esnemeye karşı sağlam olacak.


Yüklenici firma, 2020'nin şubat, mayıs, eylül ve aralık aylarında toz maskelerini teslim edecek.


İhale dokümanı, TTK Satınalma Daire Başkanlığı ile kurumun Ankara'daki misafirhanesinden 150 lira karşılığında temin edilebilecek

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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