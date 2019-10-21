Son Dakika Haberleri: TTK'ya 30 kişilik personel istihdamı
Son Dakika Güncel TTK'ya 30 kişilik personel istihdamı

TTK'ya 30 kişilik personel istihdamı

1 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere dökümcü, kaynak teknisyeni, mekanizasyon-pres işçisi, ağaç işleri teknisyeni, temel imalat (talaşlı) ve montaj elemanı, kalite kontrolcü olmak üzere toplam 30 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek.

TTK'ya 30 kişilik personel istihdamı, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere dökümcü, kaynak teknisyeni, mekanizasyon-pres işçisi, ağaç işleri teknisyeni, temel imalat (talaşlı) ve montaj elemanı, kalite kontrolcü olmak üzere toplam 30 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek.


İŞ-KUR Zonguldak İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Talebe meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun, 35 yaşından gün almamış olan (25.10.2001-21.10.1985 tarihleri arasında doğan ) engelli, eski hükümlü ve normal statüdeki kişiler başvurabilecektir. Başvurular 21.10.2019-25.10.2019 tarihleri arasında İŞKUR şifresi ile internet üzerinden,Alo 170 Çağrı Merkezi üzerinden veya şahsen Kuruma gelerek yapılabilecektir" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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