Ttk'ya Alınacak 1000 İşçi İçin Kura Çekildi

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sırasında büyük heyecan yaşadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200, Bartın'a 100 kontenjan ayrıldı. İş-Kur aracılığıyla 12-18 Şubat arasında başvurular alınırken, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te çalışacak maden işçileri için toplam 35 bin 770 iş başvurusu yapıldı. Bugün 3 ilde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Zonguldak'ta Site Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Kura çekilişinde salona sığmayanlar için dışarı dev ekran kuruldu. İlk olarak konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, noter huzurunda çekilen kuranın şeffaf şekilde izleyiciler önünde gerçekleştirildiğini söyledi.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, TTK'nın ülke ekonomisine yıllardır çok büyük katkılar sunduğunu belirterek, "Geçmişte buharlı gemilerimiz trenlerimize bir yakıt olarak kullanılmıştı. Bu gün ise demir çeliğin hammaddesi olarak bulunmaktadır. İnşallah taşkömürü sizlerle beraber redevanslı sahalarla beraber beş yıl içerisinde sadece taşkömürümüzün planlaması 3 milyon tonun üzerinde çıkarmaktır. Buna vesile olan katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TTK'nın Zonguldak için bölge için ne anlama geldiğini bu kura çekiminin anlattığını söyledi. Yer altı zenginliklerini çıkartarak yerli üretimin artırılması gerektiğini ifade eden Yavuzyılmaz, "TTK'yı geliştirelim, yer altı zenginliklerimizi çıkartalım, yerli üretimimizi yapalım, Zonguldak'ı eski günlerdeki gibi tekrar şahlandıralım diye bir aradayız. Gönül isterdi ki, TTK'daki norm kadro açığının tümünü giderelim. 14 bin 500 norm kadro var. Şu anda 7200 işçimiz var. Aradaki açığın hızla, acilen, teknolojik alt yapı yatırımlarının da yapılarak hızla tamamlanması gerekiyor. Bugün buradan gönlü kırık şekilde ayrılacak olan arkadaşlarımız olacak. Gönül isterdi ki, 2003 yılından önce Kozlu'da, Armutçuk ve Zonguldak'ta maden şehidi olan değerli canlarımızın ailelerine devlet kadrolarında sağlanan imkanlar bu çekilişte onlara da sağlanabilseydi. Onlar babasız büyüdüler, yarım büyüdüler, eksik kaldılar. Bizim bu ailelere minnet borcumuz var. Kuranın gerçekleşmesinde bu istihdamın sağlanmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki soru işaretlerinin olmadığı siyaset üstü bir kura gerçekleşir. Kul hakkına girilmeden bu günü sağlıklı bir şekilde tamamlarız." diye konuştu.



BAKAN SELÇUK: 1.7 MİLYON İŞVERENE 11 MİLYONDAN FAZLA SİGORTALIYA DESTEK VERİYORUZ



Hükümet ve bakanlık olarak çalışan her işçinin hakkını, hukukunu gözeterek hareket etiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Bu anlayışla asgari ücreti, 2019 yılı için yüzde 26 artırarak net 2 bin 20 lira olarak belirledik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin ilk asgari ücret görüşmelerinde, bu sürecin işçi ve işveren taraflarımızın ortak mutabakatı ile sağladık. Türkiye'nin kalkınma hamleleri, ekonomide yazdığı başarı öyküleri işçi kardeşlerimizin alın teriyle yazılıyor. 17 yıldır ekonomide, ticarette, üretimde ve yatırımda sizlerin emeği var. Bizler maden işçilerimizin ne şartlar altında çalıştığını çok iyi biliyoruz. Ülkemiz için vatan nöbeti tutmak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vatan savunmasında görev almak ne kadar kutsalsa, cennet vatanımız için, milletimizin istikbali için kazma vuran, ter akıtan işçi kardeşlerimizin sizlerin emeği de o kadar kutsal. Bu nedenle, madende çalışanlarımızın işini kolaylaştırmaya yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz. Madenlerde çalışma süresini günlük 7,5 ve haftalık 37,5 saat olarak sınırlayarak, işçilerimizin 5 gün çalışıp 2 gün tatil yapabilmesine imkan sağladık. Ayrıca yıllık ücretli izinleri de diğer çalışanlara göre 4 gün artırdık. İş sağlığı ve güvenliği alanında da, oksijenli ferdi kurtarıcı maske kullanımı, yer altında takibi kolaylaştıracak personel takip sistemi ve acil bir durumda madenden çıkış için hayat hattı kurulması zorunluluklarını getirdik" dedi.



Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomide 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşacağını ifade ederek, büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi için üretim ve yatırımları artırmak zorunda olduklarını söyledi. İşverenlerin 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında verdikleri 2,5, 5 milyon istihdam sözünü tutacaklarına inandıklarını ifade eden Selçuk, "Geçtiğimiz hafta açıkladığımız yeni istihdam teşvikimizle; işverenlerimizin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. Bakanlık olarak yeni istihdam teşvikimizle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile, 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz." diye konuştu.



BAKAN DÖNMEZ: GEÇEN YIL KÖMÜR ÜRETİMİNDE REKOR KIRDIK



Bakan Fatih Dönmez ise Zonguldak halkının madenciliği, bir meslek haricinde yaşamlarının birer parçası olarak gördüğünü söyledi. İstihdamı artırırken özel ve kamuya ait madenlerin sık sık iş güvenliği ve sağlığı yönünden denetlendiğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:



"Risk gruplarına göre 8 bin 88 maden sahası geçen yıl habersiz ve ani olarak denetledik. Her yıl daha da artırarak devam edeceğiz. Maden çalışanları ferdi kaza sigortasını yürürlüğe koyduk. Madencilerin maliyetlerini karşılanması için teşvik ödemeleri başlattık. Şehit düşen madencilerimin ailelerine destek olmak, acılarını bir nebze olsa dindirmek için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Eş ve çocuklarının kamuda istihdamını yapmak için yasal düzenlemeyi yaptık. Her şey büyük Türkiye için. Hep birlikte omuz omuza ülkemizi daha da ileri taşıyacağız. Daha çok üreteceğiz daha fazla istihdam sağlayacağız. Geçen yıl kömür üretiminde 102,5 milyon ton üretim yaptık. Rekor kırdık .Bu bize yeter mi yetmez. Çünkü Türkiye her geçen gün ilerliyor, gelişiyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanında Zonguldak'ta nice kömür yataklarımız varken durmak yok yola devam diyoruz. İnşallah bu ivmeyi daha yukarı çıkaracağız."



'MARJİNAL GURUPLAR YERLİ ÜRETİM İSTEMİYOR'



Bazı marjinal grupların yerli üretimi desteklemediklerini, kömür üretimi istemediklerini ifade eden Bakan Dönmez, "Madenciliğe, yerli kömürü milletimizin emeğine göz diken marjinal gruplara sesleniyorum. Gelin Bartın'a, Zonguldak'a, Karabük'e bir bakın. Gelin kendi gözlerinizle görün. Burada yaşayan kardeşlerimiz üretim, AŞ istiyor. Şehir gelişsin hayat standartları artsın istiyor. Peki siz ' Türkiye enerjide dışa bağımlı kalsın. Dışarı milyarlarca lira para aksın istiyor. Peki soruyorum. Sizin arkanızda duran devletler en çok kömür üreten devletler değil mi' Hep Türkiye deyince bozuk plak gibi aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Siz bunların kim olduğunu iyi biliyorsunuz. Biz milletimize sevdalıyız. Biz emri milletimizden alırız. Biz milletimizin hakkını kimseye yedirmeye hakkımız da yok, eyvallahımız da yok." dedi.



TTK'YA 156 MİLYON LİRALIK YATIRIM



Bakan Dönmez, TTK'nın 1,5 milyar ton rezervi olduğunu söyledi. Bugün ise rödevans ile birlikte 1 milyon 200 bin üretim yapıldığını ifade eden bakan Dönmez, "Havzada potansiyelin onda 1'i olarak çalışabiliyoruz. TTK ile özel sektörün bunu artırmak için daha fazla üretim hedeflerini belirledik. Bu daha fazla istihdam daha fazla iş daha fazla AŞ demek. 2019'da 3 ruhsat devrini daha gerçekleştireceğiz. Böylece potansiyeli yüksek üretim yapılmayan alanları da üretime açmış olacağız. Bugün tüm Türkiye madenlerimizde 130 binden fazla işçi çalışıyor. 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlamış olacağız. Biz bu hedeflere daha fazla teknik ve teknolojik alt yapıyla ilerleyeceğiz. Mekanize bir altyapı kurmaya ihtiyacımız var. TTK bunun çalışmalarını da yürütüyor. Daha yapacak çok işimiz var bizim. İnşallah bu hedeflere sizlerle ulaşacağız. Sizlerle birlikte inşallah daha da güçleneceğiz. Mekanize sistemlerin kurulması için toplam 156 milyon liralık bir bütçe belirledik. Bunun yarısını da 2018'de TTK kullandı. Kalan yarısını da bu yıl içinde tamamlayarak teknoloji ve insan odaklı çalışmayı daha da geliştirmiş olacağız" dedi.



KURA ÇEKİMİNİ BAKANLAR BAŞLATTI



Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Kura çekimini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz başlattı. Noter huzurunda yapılan çekilişte protokol üyeleri küredeki topları çekti. Kura çekimi daha sonra noter huzurunda çekilmeye devam etti. Aynı anda Karabük ve Bartın'a ayrılan toplam 300 işçinin de kurası gerçekleştirildi.



ADAYLAR VE AİLERİ KURAYI HEYECANLA TAKİP ETTİ



Sabah erkenden kurayı takip etmek için geldiğini ifade eden Hakan Kuyu(30), işi çok istediğini belirterek, "Hayırlısı neyse o olsun. Sabah erkenden geldik. Genelimiz hep madenci. Babamız arkadaşlarımız madenci. Yapacak başka iş yok zaten" dedi.



İki oğlunun da kuraya girdiğini ifade eden Elvin Islak ise, "Onlar için geldim. Kurayı izliyorum. Onların kazanmasını istiyorum. İnşallah çıkar. Evliler, çocukları var. Başka çareleri yok. Geçinmek çok zor. Evleri de kira. Bu garanti devlet işi. Şimdi İstanbul'da gurbette çalışıyorlar." diye konuştu.



BARTIN VE KARABÜK'TE KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI



TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne alınacak 200 maden işçisi için Bartın Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, işçi adayları ve yakınları katıldı. 200 asil, 200 yedek işçi adayının belirleneceği kura çekimi yapıldı.



Karabük'te ise Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kürelerin başına geçen Karabük Valisi Fuat Gürel, Ak Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, ilk 20 kişiyi belirledi. 100 asil, 100 yedek işçi adayı kura çekimi ile belirlendi. - K

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları

Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti

Dün Attığı Golle Gündem Olan Nazım Sangare, Türk Milli Takımında Oynamak İstiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu