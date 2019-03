Ttk'ya Alınacak 1000 İşçi İçin Kura Çekildi (2)

İKİ BAKAN İL BAŞKANLIĞINDA AÇIKLAMADA BULUNDUEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, 17 yılda sosyal yardım bütçesini 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardıklarını belirterek, "AK Parti referansı her zaman kadın değerlerden aldı. Ulu bir çınar gibi birlik şuuru içerisinde ilerlemeye devam ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı da sizlerle beraber bu müjdeyi Zonguldak'tan alacağız. Biz milletimiz ve vatandaşlarımızın her zaman duasına sahip olduk. Her seçimden zaferle çıkmamızın sebebi vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Önemli olan gönül belediyeciliğini yapabilmektir. Zonguldak'ta da AK kadrolarla birlikte bu seçimi geçireceğiz. Zonguldak'ta 17 yılda 18 milyar lirayı aşkın bir yatırım yaptık. Toplam 37 bin vatandaşımızı da AŞ ve iş sahibi yaptık. 2018 sonu itibariyle 138 bin aktif sigortalımız bulunmaktadır. Yeni iş imkanı sağlamak ve iş tecrübesi sağlamak için İşkur'un aktif iş gücü programları var. 17 yıllık süreçte toplam 28 bin vatandaşımızı faydalandırdık. Biz bunların hepsini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattık. İstihdam seferberliği başlattık. Yaklaşık 8 milyon kişiyle ilave istihdam sağlayarak Avrupa'da bir rekoru kırdık. Bu sloganımız 'Burası Türkiye burada iş var' dedik. Bugün de 'Burada iş var burası Zonguldak' diyeceğiz. Geçen hafta başlattığımız yeni nesil çalışmalar ile 18 farklı teşvikimizle 1.7 milyon işverenimize 11 milyon sigortalımıza destek sağlıyoruz. Sadece işverenimizin değil işçimizi de destekliyoruz. Asgari ücreti işçilerimiz ve işverenlerimizle birlikte rekor bir artışla 2 bin 20 lira oldu. 17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 289 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son 15 yılda 140 bin kilometrelik bir doğal gaz hattı kurduklarını açıklayarak, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz yıl 210 milyon liralık bakanlığımıza bağlı yatırımlarımızı yapmışız. Son 16 yılda 5,8 milyar liralık yatırım yapmışız. Merkezi hükümetin bu yatırımlarına karşı yerel yönetimlerden aynı hissiyatı alamadık. 31 Mart'ta bence Zonguldaklının eline bir fırsat geçiyor. Vakit AK Parti vaktidir. Artık Zonguldak AK Parti belediyeciliğiyle tanışmalıdır. Biz güçlüyüz. Ama yolu açacak olan siz seçmenlersiniz. Sonra iş ve hizmet gelecek. Onun için gönülden bu işleri yapmak gerekiyor. Bu işinde kitabını başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti yazmıştır. İstanbul bir mega kent olmasına rağmen çöp, çamur, çukur hepsi vardı. Bize hava kirliliği kısmı düştü. Vatandaşı ikna etmek kolay olmadı. Geçmiş dönemden gelen bütün belediyeler nedeniyle vatandaşın yöneticisine itimattı kalmamış. Cumhurbaşkanımıza vatandaşımızın güveni sayesinde bu işlerin üstesinden geldik. Bir ara İGDAŞ'ta abonelik yetiştiremiyorduk. İstanbul'da başlayan bu başarı hikayesi Türkiye'de ve mazlumların yaşadığı coğrafyaya da ulaşmıştır. Son 15 yılda 140 bin kilometrelik bir doğalgaz hattı kurmuşuz. 15 yılda dünyanın etrafını kazarak 3.5 defa tur atmışız. Kolay değil. Burada hem kamuya hem özel sektöre teşekkür ediyorum."





