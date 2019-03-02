Ttk'ya Alınacak 1000 İşçi İçin Kura Çekildi (3)

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35 Yıl Önce Ütü ile Başladığı Antika Tutkusu İşi Oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?