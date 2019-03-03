Ttk'ya Alınacak 1000 İşçi İçin Kura Çekimine Devam Edildi

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için dün sona eren asil kura çekiminin ardından bugün de aynı oranda yedek aday kura çekimi yapıldı.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için dün sona eren asil kura çekiminin ardından bugün de aynı oranda yedek aday kura çekimi yapıldı. Bugünkü kura çekiminde salonun boş kaldığı görüldü.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca TTK'ya alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200 ve Bartın'a ayrılan 100 kişilik kontenjanlara 35 bin 770 kişi başvuruda bulundu. 3 ilde aynı anda yapılan kura çekilişinde dün asil adaylar belirlendi. Bugün ise aynı oranda yedek adayların kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kurada dünkü yoğunluğun bugün olmadığı gözlendi. Zonguldak Site Spor Salonu'ndaki kurada, boş kalan koltuklarda az sayıda izleyici vardı. İzleyicilerin çektiği kuralarda, yedek adaylar belirlendi.



TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, dün gerçekleştirilen kura ile iş girmeye hak kazanan asil adayların belirlendiğini söyledi. Bugün de yedek adayların belirlendiğini kaydeden Eroğlu, "Kuralar sona erince noter bize asil ve yedek adayların listesini teslim edecek. Ardından adayların güvenlik araştırması ve sağlık taramaları yapılacak. Liste bize teslim edildikten sonra hemen çalışmalara başlayacağız. Bu işlemler bitince işe girmeye hak kazanan adaylar işe başlayacak. Şu an işe başlama tarihi olarak kesin bir tarih vermek mümkün değil" dedi. - Zonguldak

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