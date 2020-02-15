TTK'ya alınacak 53 eski hükümlü için kura çekilişi yapıldı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 53 eski hükümlü için kura çekilişi yapıldı.

4857 sayılı İş Yasası'nın, 'Kamu kurumları, kontenjan dahilindeki işçi sayısının yüzde 2 oranında eski hükümlü çalıştırmak zorundadır' maddesi kapsamında TTK'ya alınacak 13 kalorifer, 4 aşçı, 6 yıkama makinesi operatörü, 7 demiryolu hattı bakımı ve 23 şoför olmak üzere toplam 53 işçi için 671 kişi Çalışma ve İş Kurumu'na başvurdu. Başvuruların sona ermesinin ardından TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı'nda bugün kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekilişinde ismi çıkanlar sevinç yaşadı. Kura sonucunda belirlenen adayların gerekli şartları sağlaması durumunda mülakatsız işe başlayacağı açıklandı.