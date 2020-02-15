TTK'ya alınacak 53 eski hükümlü kura ile belirlendi - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne 53 eski hükümlü işçi alımı için kura çekimi yapıldı.



4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesine göre kamu iş yerlerinde çalışan işçi sayısının yüzde 2 oranında eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü kapsamında alınacak işçi adayları, TTK İş Sağlığı Eğitim Daire Başkanlığı binasında yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşadılar. Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada 671 başvuru arasından kalorifer 13, aşçı 4, yıkama makinesi operatörü 6, demiryolu hattı bakımı 7 ve şoför 23 olmak üzere toplam 53 isim belirlendi. Kura çekimine katılan hükümlüler, kura çekimini heyecanla takip etti.



Kura sonucu belirlenen adaylar direkt atama ile işe alınacak olup, sözlü veya yazılı mülakat yapılmayacak. 53 işçi alımına katılan eski hükümlüler, "İnşallah olur. Herkese olmasını isterim, bin kişide olsa herkese çıksın isterim. Herkesin şansı eşit, hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun" dediler. - ZONGULDAK