TTK'ya alınacak olan 53 eski hükümlü işçi başvuruları 20 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika

Zonguldak Çalışma ve İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna 53 eski hükümlü işçi alınacağını söyledi. Demirsu, "Başvurular 20 Ocak 2020 tarihi itibariyle sabah 08.30 da başlayacak 5 gün sürecek" dedi.



Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) tarafından hazırlanan ilan İşkur güncel iş ilanları sayfasından yayımlandı. TTK'ya KPSS şartı aranmaksızın ilkokul mezunu 23 şoför, Çevre ve Meydan İşçiliği Sanatı için 13 kişi, Demir Yolu İşçi Sanatında 7 kişi, Lavuar işçiliği sanatında 6 kişi, Aşçılık sanatında 4 kişinin alınacağı açıklandı.



İl Müdürü Gönül Demirsu, açıklamasında şunları söyledi:



"Bilindiği gibi Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün yer üstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere 53 eski hükümlü işçi alınacak. Bunların başvurusu 20 Ocak 2020 tarihi itibariyle sabah 08.30 da başlayacak 5 gün sürecek. 25'inin gece yarısına kadar başvurular internetten alınabilecek. Şimdi bu başvurularla ilgili uyarmak istediğim bazı konular var. Eski hükümlü arkadaşlarımızın başvuru kriterlerine uygun olarak başvurularını yapmaları esastır. Bu kriterleri de baktığımızda müracaat edecek olan adaylarımızın İlan tarihi itibariyle yani 20 Ocak itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Yeni şoförlük sanatında alınacak 23 kişilik meslek ile ilgilide burada 97 tarihinden önce ehliyet almış olanların E sınıfı ehliyete sahip olması lazım. 97 tarihinden sonra ehliyet almış olanların da C,E ve D sınıfı ehliyete sahip olmaları lazım. Onun yanı sıra aşçılık için başvuranların da aşçılık belgesi olması gerekiyor. Yine meydan ve çevre işçiliği sanatında alınacak 13 kişiyle ilgili de ateşçilik belgelerinin olması lazım. Sadece demiryolu işçiliği ve lavuar işçiliği sanatında İlkokulu bitirmiş olmaları yeterli. Başvuru yaparken iş ve meslek danışmanı arkadaşlarımız mutlaka anlatacaklardır. Ama yine de bu kriterleri göz önünde tutularak yanlış başvuru yapmaları ve sadece yanlış başvuruyla elenmemelerini istiyoruz. 15 Şubat tarihinde noter kurası çekilecek. Noter kurasında sadece alınacak kişi dar çekilecek. Onun dışında yine kurumun genel müdürlüğünün istediği doğrultuda yedek isimler çekilecek gelmeyenlerin yine yada kriterlere uymayan eklerden bir sağdan başlamak üzere alınacak. Bu konuda hem il müdürlüğümüze başvuru yapılabileceği gibi hizmet merkezimizden de başvuru yapılabilecek yine onun yanı sıra belediyelerdeki hizmet noktalarımız dan başvurular yapılabilecektir. yanı sıra da internet ve Alo 170 rende başvuru yapılabilecek. Bununla ilgili dediğim gibi daha dikkatli başvurularını yapmaları ve ikamet derininde Zonguldak'ta olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir Ben bunu eski hükümlü arkadaşlarıma duyurmak istiyorum"dedi. - ZONGULDAK