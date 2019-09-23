Son Dakika Haberleri: TTK'ya maden işçisi alımı
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TTK'ya maden işçisi alımı

1 saat önce

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 151 maden işçisinin kurumun Armutçuk Müessesesi'nde iş başı yaptığı bildirildi.

TTK'ya maden işçisi alımı, System.String[]

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 151 maden işçisinin kurumun Armutçuk Müessesesi'nde iş başı yaptığı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, TTK Armutçuk Müessesesi'nde işe başlayan 51 yeni maden işçisiyle yaptığı toplantıda, işçilerin eğitimlerini tamamlayarak iş başı yaptıklarını söyledi.

"İlk etapta 100 ve bugün itibarıyla da eğitimlerini tamamlayan 51 olmak üzere toplam 151 maden işçisi kardeşimiz görevine başladı." diyen Eşitmez, "Dünyanın en zorlu mesleklerinden birini icra ediyoruz. Üreterek ülke ekonomisine kazandırmaya maden işçileri olarak devam ediyoruz. Hepimiz bir aileyiz. Tüm madenci kardeşlerimize bir kez daha kazasız belasız hayırlı çalışmalar temenni ediyorum." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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