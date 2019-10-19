Son Dakika Haberleri: TTK'ye 30 nitelikli işçi alınacak
Son Dakika Ekonomi TTK'ye 30 nitelikli işçi alınacak

TTK'ye 30 nitelikli işçi alınacak

1 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), toplam 30 nitelikli işçi alımı gerçekleştirilecek.

TTK'ye 30 nitelikli işçi alınacak, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), toplam 30 nitelikli işçi alımı gerçekleştirilecek.

TTK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TTK 2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla toplam 30 nitelikli eleman alımı yapacak.

Bu kapsamda, daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 12 dökümcü, 4 kaynak işçisi, 2 mekanizasyon ve pres işçisi, 8 talaşlı imalat işçisi, 1 ağaç işleri işçisi ve 3 kalite kontrol işçisi olmak üzere toplam 30 nitelikli işçi alınacak.

Zonguldak İş Kurumu tarafından 21 Ekim'de çıkılacak 5 günlük ilana bas¸vuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla pratik uygulama ve sözlü sınav yapılacak.

Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, Türkiye, İşçi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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