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TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Son Dakika

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

17.02.2022 15:23
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesedeki törende, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Müesseseye ait Kilimli İşletmesi'nde, 3. kartiyenin eksi 360 - eksi 460 kodlarında yeni açılan pano üretim ayağı için düzenlenen törende, kurban kesimi ve duaların ardından açılış yapıldı.

Törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, işletme yöneticileri, GMİS yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Tören, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Son Dakika


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