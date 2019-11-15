TTK'ye kurayla 30 işçi alınacak

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınacak dökümcü, kaynak, mekanizasyon presi, imalat, ağaç işleriyle kalite kontrol işçisi alımı için kura çekildi.

TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığında 30 nitelikli işçi alımı için 140'ı lisans ve yüksekokul mezunu olmak üzere toplam bin 710 kişi başvuru yaptı. Noter huzurundaki kura çekiminde alınacak 30 işçi için 120 kişi kurayla belirlendi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TTK'ye alınacak 30 nitelikli işçi için asillerle birlikte toplam 120 kişinin isimlerinin belirlendiğini söyledi.

Kuraya bin 710 kişinin başvuru yaptığını anımsatan Demirsu, "Kurumda çalıştırılacak, döküm işçisi 12, talaşlı imalat işçisi 8, kaynak işçisi 4, kalite kontrol işçisi 3, mekanizasyon pres işçisi 2, ağaç işleri işçisi 1 olmak üzere 30 nitelikli işçi alımı için mülakata katılmaya hak kazanacakların kurası çekildi. Kurada ismi çıkanlar mülakata katılacaklar." dedi.