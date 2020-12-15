TTO Başkanı Olgun: "Mülk sahipleri bu yıl zam yapmasın" - Son Dakika

TTO Başkanı Olgun: "Mülk sahipleri bu yıl zam yapmasın"

15.12.2020 10:14
TTO Başkanı Olgun:

Geçtiğimiz hafta esnafın hükümetten beklentilerini sıralayan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paketin esnafta sevinç oluşturduğunu ifade ederek, "Ciro kaybı yaşayan oda-borsa üyesi işletmelerimiz için de benzer bir...

Geçtiğimiz hafta esnafın hükümetten beklentilerini sıralayan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paketin esnafta sevinç oluşturduğunu ifade ederek, "Ciro kaybı yaşayan oda-borsa üyesi işletmelerimiz için de benzer bir paket beklentimiz var; ayrıca mülk sahipleri de bu yıl zam yapmasın. Yerel halkımıza da çağrımızdır; cenazene, taziyene kim geliyorsa alışverişini ondan yap. Kısıtlamadan etkilenen işletmelerimize sahip çıkalım" dedi.

Esnaf ziyaretlerine devam eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa kira desteği müjdesinin esnafta sevinçle karşılandığını ifade etti. Paketin ciro kaybı yaşayan oda-borsa üyesi işletmeleri de kapsamasını beklediklerini ifade eden Olgun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün destek paketini açıkladı. İş yeri kirada olan esnafa 3 ay süreyle aylık 750 lira kira desteği yapılacak. Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağlandı. İş yeri kiralama hizmetindeki KDV oranı 1 Haziran'a kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirimli şekilde uygulanmaya devam edecek" dedi.

Kısıtlamaların en çok esnafı etkilediğini dile getiren Olgun, "Geçtiğimiz hafta esnafımızın hükümetten beklentilerini açıklamıştık. Dün esnaf için açıklanan destekleri olumlu karşılıyoruz; ama açıklanan destek sadece esnaf odası üyeleri için geçerli olacak. Ciro kaybı yaşayan veya kapanmak zorunda kalan oda ve borsa üyesi işletmelerimize de acilen destek verilmesi gerekiyor. Benzer bir destek paketini oda ve borsa üyeleri için de bekliyoruz. Bu noktada hepimize düşen sorumluluklar var. Biz her zaman sanayi kuruluşları ve firmaların da mümkün olduğunca tedariklerini yerel firmalardan yapması gerektiğini dile getirdik. Meslek odalarına üyelikleri fark etmeksizin vergileriyle ekonomiye büyük katkı sunan esnafımızı ve yerel üreticileri ayakta tutmalıyız" diye konuştu.

"Vatandaşımız da alışverişini yerel esnaftan yapmalı"

Kısıtlama günlerine kapanan her dükkanın ekonomiye büyük darbe vurduğunu söyleyen Olgun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzamış olması bu sektördeki işletmelerin mağduriyetinin giderilmesine katkı sunacak. Tabi burada hepimize düşen sorumluluklar var; ayrıca ilçemizdeki sanayi kuruluşlarının ve firmaların da tedariklerini yerel firmalardan yapması için oda bünyesinde çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşımız da alışverişini yerel esnaftan yapmalı. Vergileriyle ekonomiye büyük katkı sunan esnafımızı ve yerel üreticileri ayakta tutmalıyız. Esnafımız ile ilgili klasik sözdür; cenazenize, taziyenize, düğününüze kim geliyorsa ondan alışveriş yapın. Ahilik bizim kültürümüzün önemli bir parçası ve can damarıdır. Esnaflar ekonominin temel taşıdır. Onların bu süreçte büyük yara almamasını sağlamalıyız."

"Bu yıl zam yapılmasın istiyoruz"

Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde esnafın en büyük endişesinin kiralara yapılması planlanan artışlar olduğunu ifade eden Olgun, son olarak şöyle devam etti:

"Mülk sahiplerine kirada yardımcı olma çağrısı yapıyoruz. En azından kısıtlamalar bitinceye kadar fedakarlık yapılmalı. Bu yıl zam yapılmasın istiyoruz. Elbette ekonomik sıkıntı ve pandemi mülk sahiplerini de etkiliyor; ama esnafımız gerçekten de çok darda. Buradan aldığı kira geliriyle geçinen mülk sahipleri de imkanları dahilinde destek olabilirler. Belediyeler de tabela vergisi ve su faturalarında esnafımıza yardım etmeli. Hepimiz üzerimize düşen ne varsa yapmak zorundayız. Küresel ve dev zincir firmalar karşısında rekabet gücü azalan yerel esnafımız, pandemi süreci ile birlikte ayakta kalma savaşı veriyor. Hemşerilerimiz bu zorlu süreçte esnafına ve şirketlerine sahip çıkmalı." - İZMİR

TTO Başkanı Olgun: Mülk sahipleri bu yıl zam yapmasın
TTO Başkanı Olgun: Mülk sahipleri bu yıl zam yapmasın

Cumhurbaşkanı, Ticaret, Torbalı, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TTO Başkanı Olgun: 'Mülk sahipleri bu yıl zam yapmasın' - Son Dakika Ekonomi


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