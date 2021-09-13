TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu

13.09.2021 22:49
TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu

Tarih: 13 Eylül 2021 TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu 2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan projeleri ilan edildi.

Tarih: 13 Eylül 2021 TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu 2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan projeleri ilan edildi. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi girişimcilik alanında destek almaya hak kazanan 12 projeden biri oldu. Bu proje kapsamında İstanbul'un öncelikle bölgesel, ardında da küresel ölçekte bir girişimcilik merkezi olarak hak ettiği yerlere gelmesi için altyapı (girişim merkezleri, kuluçka ve hızlandırıcılar, co-working alanları, teknokentler vb. ), içerik sağlayıcılar (eğitim, danışmanlık, mentörlük hizmeti vb. ), aktörler (üniversiteler, yerek yönetimler, her ölçekten yaratımcılar, girişimciler, mentörler, danışmanlar, yöneticiler vb. ) bir araya gelerek bir program çerçevesinde sürdürülebilirlik bir program ile çalışacaklardır.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kurulmuş girişimcilik merkezleri Uluslararası girişimcilerin kullanımına açılacak, çok dilli (İngilizce, Arapça, Farsça vb. ) programlar uygulanacak olup, Türkiye merkezli girişimcilik ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yol gösterici rehberlik araçları (video, basılı materyaller, web siteleri) ve danışmanlıklar (business services), mentörlükler ve kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek, Uluslararası İstanbul İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek ve İstanbul'un Uluslararası bir girişimcilik merkezi olarak marka değerinin artırılması için çok dilli yayın yapan içerik üreticisi bir tanıtım birimi kurulacaktır. Ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancıların (uluslararası öğrenciler, göçmenler, sığınmacılar, mülteciler) yasal mevzuat çerçevesinde girişimcilik ekosistemi içine daha rahat entegrasyonu da sağlanmış olacaktır. Hali hazırda ülkemizde ikamet eden yabancı topluluğun içinde teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliğe adım atabilecek olan nitelikli kişilerin keşfi ve ekosistemin içinde dahil edilmesi sağlanacaktır.

Proje Paydaşları

Proje Sahibi: Beykent Üniversitesi

Proje Ortakları:

Yıldız Teknopark Dijitalpark Teknopark İTO (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) TÜGİM Üsküdar Belediyesi Küçükçekmece Belediyesi (KUGİM) MÜSİAD TÜRKSİD Proje İştirakçileri:

Synergia Levent Ofis Hizmetleri A. Ş. İlgili Görseller TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu 2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan projeleri ilan edildi. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi girişimcilik alanında destek almaya hak kazanan 12 projeden biri oldu. Bu proje kapsamında İstanbul'un öncelikle bölgesel, ardında da küresel ölçekte bir girişimcilik merkezi olarak hak ettiği yerlere gelmesi için altyapı (girişim merkezleri, kuluçka ve hızlandırıcılar, co-working alanları, teknokentler vb. ), içerik sağlayıcılar (eğitim, danışmanlık, mentörlük hizmeti vb. ), aktörler (üniversiteler, yerek yönetimler, her ölçekten yaratımcılar, girişimciler, mentörler, danışmanlar, yöneticiler vb. ) bir araya gelerek bir program çerçevesinde sürdürülebilirlik bir program ile çalışacaklardır.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kurulmuş girişimcilik merkezleri Uluslararası girişimcilerin kullanımına açılacak, çok dilli (İngilizce, Arapça, Farsça vb. ) programlar uygulanacak olup, Türkiye merkezli girişimcilik ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yol gösterici rehberlik araçları (video, basılı materyaller, web siteleri) ve danışmanlıklar (business services), mentörlükler ve kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek, Uluslararası İstanbul İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek ve İstanbul'un Uluslararası bir girişimcilik merkezi olarak marka değerinin artırılması için çok dilli yayın yapan içerik üreticisi bir tanıtım birimi kurulacaktır. Ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancıların (uluslararası öğrenciler, göçmenler, sığınmacılar, mülteciler) yasal mevzuat çerçevesinde girişimcilik ekosistemi içine daha rahat entegrasyonu da sağlanmış olacaktır. Hali hazırda ülkemizde ikamet eden yabancı topluluğun içinde teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliğe adım atabilecek olan nitelikli kişilerin keşfi ve ekosistemin içinde dahil edilmesi sağlanacaktır.

Proje Paydaşları

Proje Sahibi: Beykent Üniversitesi

Proje Ortakları:

Yıldız Teknopark Dijitalpark Teknopark İTO (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) TÜGİM Üsküdar Belediyesi Küçükçekmece Belediyesi (KUGİM) MÜSİAD TÜRKSİD Proje İştirakçileri:

Synergia Levent Ofis Hizmetleri A. Ş.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Kılıç: 'Artık barışın da umudun da adı Türkiye'dir' AK Parti'li Kılıç: 'Artık barışın da umudun da adı Türkiye'dir' Katar, Türkiye'nin ara buluculuğundaki Ukrayna-Rusya görüşmelerinden memnun Katar, Türkiye'nin ara buluculuğundaki Ukrayna-Rusya görüşmelerinden memnun Tarcan: '2030 yılında dünya sağlık turizmi pastasından 100 milyar dolarlık pay alabiliriz' Tarcan: '2030 yılında dünya sağlık turizmi pastasından 100 milyar dolarlık pay alabiliriz'

Girişimcilik, İstanbul, Türkiye, Eylül, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 00:00:08. #1.11#
SON DAKİKA: TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement