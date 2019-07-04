TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, Azerbaycanlı iş adamlarını Yatırım Adası'na davet etti

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'deki Azerbaycanlı İş adamları Birliği Başkanı Mehdi Nagiyev başkanlığındaki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'deki Azerbaycanlı İş adamları Birliği Başkanı Mehdi Nagiyev başkanlığındaki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.



Ziyarette, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon - Bakü arasında uçak seferlerinin yeniden başlatılmasının başta turizm olmak üzere ilişkileri ve ticareti yeniden canlandıracağını belirterek, Azerbaycanlı iş adamlarını Yatırım Adası'na davet etti.



Azerbaycan heyetine Trabzon'un tarihi, ticareti ve sanayisiyle ilgili bilgi veren Hacısalihoğlu, "Odamızın 9 bine yakın üyesi 250 sektörde faaliyet göstermektedir. Şehrimizin ihracatı 1,5 milyar dolar seviyelerindedir. Trabzon, tarihten bugüne kadar jeopolitik olarak merkezi bir konumdadır" dedi.



"Azerbaycanlı yatırımcıları Trabzon'a bekliyoruz"



Azerbaycanlı yatırımcıları Trabzon'a beklediklerini kaydeden Hacısalihoğlu, Trabzon'un geleceğinde orta ve ileri teknoloji konusunda yatırımların önemli yer tutması için çalıştıklarını da ifade etti. Hacısalihoğlu, "Deniz dolgusu üzerine 2 bin 700 dönümlük endüstri bölgesi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycanlı yatırımcıları hem Yatırım Adamıza hem de organize sanayi bölgelerimize bekliyoruz. Trabzon'da yatırım yapanlar, Türki Cumhuriyetler, İran, Kafkaslar başta olmak üzere geniş bir hinterlanda hitap edebilir" diye konuştu.



"Trabzon - Bakü direkt uçuşları ilişkileri canlandırır"



Başkan Hacısalihoğlu, geçmişte Trabzon - Bakü arasında direkt uçak seferleri olduğunu da hatırlatarak, "Bakü'de turizm fuarına katıldık ve Azerbaycan'da Trabzon'a karşı büyük bir ilgi olduğunu gördük. Turizm ilişkilerini canlandırmak istiyoruz. Ayrıca sağlık turizmi, kruvaziyer turizmi gibi özel alanlarda ortak çalışmalar yapabiliriz. Trabzon 70 bin öğrencisi ve 3 üniversitesiyle bir eğitim kenti konumunda. Azeri hocalarımız Trabzon'da görev yaptı ve yapmaya devam ediyor. Azeri öğrenci ve öğretim üyelerimizi de Trabzon'a bekliyoruz. Trabzon sağlık turizmi konusunda da Türkiye'nin önemli merkezleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.



"Ekim ayında 35 ülke Trabzon'da toplanacak"



Başkan Hacısalihoğlu, Ekim ayında 4. İpekyolu İşadamları Zirvesi'ni düzenleyeceklerini de vurgulayarak, "35 ülkeden iş adamları, devlet ve hükümet yetkilileri Trabzon'da buluşacak ve ticaretin, ikili ilişkilerin geleceğini konuşacak. Amacımız doğuya doğru olan ticareti geliştirmek, eski İpekyolu'nu canlandırmak. Kardeşliğimizi ticari ilişkilerle beklemeliyiz. Kardeşliğimiz kadar ticaretimiz de gelişmeli, sağlam olmalı" ifadesini kullandı.



"Azerbaycan'dan sağlık turizmi için yılda 41 bin kişi Türkiye'ye geliyor"



Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, "Kardeşliğimiz kadar ticari ilişkimiz yok" diyerek ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı. Büyükelçi İbrahim, Trabzon - Bakü arasında direkt uçuşların yeniden başlamasını önemsediklerini kaydederek, "eskiden olan uçuş yeniden başlatılarak ilişkiler canlandırılabilir. Sağlık turizmi konusunu da önemsiyoruz. Azerbaycan, Türkiye'ye en fazla sağlık turizmi geliri kazandıran ülkedir. Sadece resmi kayıtlara göre 2018 yılında Azerbaycan'dan 41 bin kişi sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye geldi. Başka birçok alanda işbirliği yapılabilir. Biz yol gösteriyoruz ama önemli olan iş insanlarının birbiriyle temas etmesidir" diye konuştu.



Türkiye'deki Azerbaycanlı İş adamları Birliği Başkanı Mehdi Nagiyev ise, somut projeler üzerinde birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtmesinin ardından Azerbaycan heyetine daha sonra Trabzon'un sanayisi, ticaret ve turizmiyle ilgili tanıtım filmleri izletildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Başkan M. Suat Hacısalihoğlu'na Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle bastırılan madalyon ve mini Azeri halısı, Türkiye'deki Azerbaycanlı İş adamları Birliği Başkanı Mehdi Nagiyev ise plaket hediye etti.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, her iki konuğuna da ziyaretlerinin anasına plaket takdim etmesinin ardından Büyükelçi İbrahim, beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni gezerek, tarihi eserlerle ilgili bilgi aldı ve müze şeref defterini imzaladı. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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