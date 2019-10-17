TTSO Başkanı Hacısalihoğlu:

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, tamamlandığında yaklaşık 14 bin kişinin istihdam edileceği ve 11 milyar dolarlık katma değer sağlaması beklenen Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nde geleceğin sektörleri olarak tanımlanan sektörlerin yer alacağını söyledi.



Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile ilgili bilgiler veren Hacısalihoğlu, yenilikçi ve sürdürülebilir yatırımlar ile katma değerli ürün ve hizmet üreten, bölgenin ve Türkiye'nin uluslararası rekabetine katkı sağlayan bir merkez oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Hacısalihoğlu, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi için gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda bölgenin; AR-GE ve İnovasyon odaklı, katma değer yaratan, ileri teknoloji içeren ürün/hizmet üretmeye ve geliştirmeye yönelik, büyük ölçekli ve stratejik doğrudan yabancı yatırımları çeken, bölgeden yapılan ihracatı artıran bir merkez olması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda yerli ve yabancı birçok firma ve büyükelçilik ile görüşmelerimiz oldu ve devam ediyor. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Arsin Belediyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın yer aldığı Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi 24 Mayıs 2019 tarihinde kuruldu ve ilk genel kurul toplantısı 28 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin Etüd ve Proje İşleri İhalesi 17 Eylül 2019'da gerçekleştirildi. İhaleyle ilgili değerlendirme ve itiraz süreci devam etmektedir" dedi.



Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin toplam yatırım alanının 2 milyon 771 bin 313 metrekare olduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Toplam altyapı yatırımı 75 milyon dolar olarak hesaplanan bölgede 1 milyar 250 milyon dolarlık özel sektör yatırımı yapılması planlanmaktadır. Tamamlandığında 14 bin kişinin istihdam edileceği bölgenin 11 milyar dolarlık katma değer üreteceği ve 8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağı öngörülmektedir" diye konuştu.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nde yer alacak sektörlerle ilgili de şunları söyledi:



"Dünya genelinde yaşanan gelişmeler, teknolojinin gelişmesi, 4. endüstri devrimi, ulusal stratejiler ile uyum ve ilgili alanlardaki dış ticaret verileri göz önüne alınarak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinde gıda teknolojisi, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve sağlık teknolojisi, savunma sistemleri, güvenlik teknolojisi, uzay ve havacılık, bilişim teknolojisi, telekomünikasyon, elektronik ve otomasyon, otomotiv teknolojileri alanlarında yatırımların yer almasına karar verildi." - TRABZON