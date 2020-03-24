TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan iş dünyasına destek paketlerinden yararlanma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan iş dünyasına destek paketlerinden yararlanma çağrısı - Son Dakika Ekonomi

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan iş dünyasına destek paketlerinden yararlanma çağrısı

6 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, iş dünyasının içinde bulunulan süreci atlatmak için destek paketlerinden yararlanması gerektiğini bildirdi.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan iş dünyasına destek paketlerinden yararlanma çağrısı, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, iş dünyasının içinde bulunulan süreci atlatmak için destek paketlerinden yararlanması gerektiğini bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş dünyasına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla üyelerden gelen talep ve önerilerin TOBB kanalıyla ilgili bakanlıklara iletildiğini belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle işletmelerin istihdamlarını korumalarına yönelik en önemli desteğin Kısa Çalışma Ödeneği olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilere çalışanlarını korumaları, istihdamlarını düşürmemeleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma çağrısı yapıyoruz. 23 Mart'ta başlayan başvurularla ilgili detaylar İŞKUR'un internet sitesinden bulunabilir. Ayrıca TTSO'nun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da kısa çalışma ödeneği ile ilgili formların nasıl doldurulacağına ilişkin ayrıntılı videolar yayınladık. Üyelerden gelen talepler doğrultusunda geçerlilik süresi mart ve nisan aylarında sona erecek olan kapasite raporlarının geçerlilik süreleri de 1 Mayıs 2020 tarihine uzatıldı."

Kamu bankaları, kamu sermayeli katılım bankaları ve bazı özel bankaların, firma ve bireysel müşterilerinin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatabilmesi için destek paketlerini devreye aldıklarını anımsatan Hacısalihoğlu, tüm işletme ve bireysel müşterilerin, çalıştıkları bankalarla irtibata geçerek destek paketleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almasının yararlı olacağına dikkati çekti.

Hacısalihoğlu, üyelerden gelen talepleri hızla şekilde derleyerek bakanlıklara ileten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, en çok gelen taleplerden biri olan kredi ertelemesi konusunun ivedilikle sonuçlandırılmasını sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, gereken adımları atan Bankalar Birliğine ve destek paketlerini açıklayan kamu ve özel bankalara Trabzon iş dünyası adına teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, piyasaların rahatlatılması adına önlem paketlerini peş peşe uygulamaya koyan bakanlık ve kamu kuruluşlarına da minnettar olduklarını kaydetti.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:40 Kaynak: AA

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