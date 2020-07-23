TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan KOSGEB'in dijitaleşme desteği için teşekkür - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, imalat sanayindeki işletmeleri, KOSGEB'in "KOBİGEL programı"yla işletmelere vereceği dijitalleşme desteğinden yararlanmaya davet etti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin her alanda ve her dönemde desteklenmesinin ülke ekonomisi için çok fayda getirdiğini belirtti.

KOSGEB'in "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini anımsatan Hacısalihoğlu, imalat sanayinde dijitalleşmenin çok önemli olduğunu, devletin bu alandaki desteğini çok isabetli bulduğunu ifade etti.

Hacısalihoğlu, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, imalat sanayindeki işletmeleri bu destekten yararlanmaya davet etti.

Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"17 Eylül'e kadar açık olacak bu destekten işletmelerimizi istifade etmeye çağırıyoruz. Proje teklif çağrısı kapsamında işletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verilebilecektir. Bu büyük bir fırsattır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a bu destekle işletmelerimizi buluşturduğu için iş dünyası adına teşekkür ediyorum."