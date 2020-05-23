TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez zorunlu olarak uzak kalınan bir bayram yaşandığını belirtti.

Bayramların sevgi, kardeşlik, dayanışma gibi değerleri yaşamak için en güzel fırsatlardan biri olduğunu vurgulayarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecek bayramlarda yine coşkuyla bir arada olabilmemiz için bu bayram kucaklaşmalarımızı uzaktan ve yürekten yapacağız. İnanıyorum ki en kısa sürede eskiden olduğu gibi bayramlarımızı yan yana kutlayacağız. Mesafeler bu fırsatı iyi kullanmamıza engel olmamalıdır. Trabzon iş dünyası adına, Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum."