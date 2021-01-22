TTSO Başkanı Hacısalihoğlu "Şehir Ekonomisi Buluşmaları" programına konuk oldu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, tamamlanmak üzere olan İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi ile inovasyon değeri yüksek projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Hacısalihoğlu, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı'nın çevrimiçi olarak düzenlediği "Şehir Ekonomisi Buluşmaları" programına konuk oldu.

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Başkanı Önder Halisdemir ile gerçekleştirilen söyleşide, yaptıkları çalışmaları anlatan Hacısalihoğlu, çağa uygun ve katma değeri yüksek bir teknolojiye ulaşmanın yolunun üniversiteyle birlikte ortak çalışma yürütmekten geçtiğini belirtti.

Trabzon'da çok köklü ve geniş kapsamlı bir üniversite olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Üniversiteden mezun öğrencileri istihdama katmak ve geleceği de bu şekilde planlayarak İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi kurmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimizi burada yetiştirip ardından teknoloji yatırımlarına dönük bir endüstri kurma adına planlamalarımızı yaptık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile Teknokent'te bize verilen 12 dönümlük arazi üzerinde dört katlı İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'ni tamamlamak üzereyiz. Amacımız inovasyon değeri yüksek projeleri hayat geçirmek." ifadelerini kullandı.

Trabzonluların girişimci bir yapıya sahip olduklarının altını çizen Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresine bakarsanız bakın, muhakkak bir Trabzonlu girişimci görürsünüz. Trabzonlu vatandaşlarımız da gerek siyaset gerekse ekonomide muhakkak en üstte olmayı hedefleyen bir girişimci ruha sahip. Bölgemize baktığımız zaman ön plana çıkan bir fındığımız var. Karadeniz Bölgesi ve artık Sakarya'ya kadar fındık ekilen bir arazinin varlığı söz konusu. Su ürünlerinden somon balığı Norveç'in balığı olarak biliniyordu. Trabzon ve Karadeniz'de yetişmeye başladı. Şimdilerde ise Japonya'ya ihraç ediyoruz. Balık avcılığında vatandaşlarımız Karadeniz Bölgesi'ni aşarak, teknelerini Van Gölü'ne ve oradan da Gürcistan'a çevirerek sınırları aştılar. Bölgemizde yetişen kokulu üzümümüz İsabella için Avusturya'da bir ilaç enstitüsü ile protokol yaptık. İsabella'nın etken maddesi konusunda çalışmalarımıza başladık. Elimizdeki diğer bitkilerdeki etken maddelerle ilgili çalışmaları da hayata geçirmek istiyoruz."

Vakıf Başkanı Halisdemir de söz konusu projelerin sadece Trabzon'a değil Türkiye'ye yüksek katma değer sağlayacağını belirterek, nitelikli iş insanı sayısının ne kadar artarsa o kadar refah içinde yaşayan bir ülke olacaklarını dile getirdi.