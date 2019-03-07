Son Dakika Haberleri: Ttso'da 2019 İstihdam Seferberliği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Ttso'da 2019 İstihdam Seferberliği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla hayata geçirilen 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında yapılacak çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) yapıldı.

Ttso'da 2019 İstihdam Seferberliği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla hayata geçirilen 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında yapılacak çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) yapıldı.

Toplantıya TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, SGK Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt ile diğer ilgililer katıldı.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak adına toplantıyı yaptıklarını belirterek, "Gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirdik ve bir yol haritası hazırladık. Amacımız İstihdam Seferberliği kapsamında teşvik ve desteklerle ilgili geniş ve doğru bilgilendirmeyi yaparak hem işverenlerimizin bu desteklerden yararlanmasını sağlamak, hem de istihdam oranını artırmak" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

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