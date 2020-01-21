Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO), "Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Kursu" için başvuruların başladığı bildirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO tarafından düzenlenen "Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Yetiştirme Programı"nın ikinci eğitim grubu için başvuruların başladığı belirtildi.

Son başvuru tarihinin 29 Ocak 2020 olduğu aktarılan açıklamada, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Ülkemizin dış ticaret potansiyelini geliştirmek için uzman kadroların yetiştirilmesini amaçlayan 'Dış Ticaret İstihbarat Elemanı Yetiştirme Programı' kapsamında geçtiğimiz günlerde ilk grubun eğitimlerini tamamladı. Şimdi ikinci eğitim grubumuz için başvuruları almaya başladık. Kursiyerlerimiz dış ticaret, pazarlama, stratejik yönetim, dış ticaret istihbarat ve dış ticaret istihbarat simülasyonu başlıklarıyla eğitimler alacak. Ayrıca İngilizce yazışma dili eğitimi de verilecek. Programın amacı şehrimizdeki istihdamı ve girişimciliği canlandırmaktır."

Öte yandan açıklamada, programa katılmak isteyenlerin TTSO'nun sayfasında yer alan formu doldurmaları gerektiği ile başvurular sonrasında yazılı sınav ve mülakatın da TTSO'da gerçekleştirileceği kaydedildi.