TTSO'da eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları verildi - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında 60'ı kadın 120 kişiye 4 ayrı kategoride eğitim verildi.

Avrupa Birliğince finanse edilen ve TR-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı kapsamında TTSO tarafından yürütülen, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Litvanya'nın Kaunas Ticaret Sanayi ve Esnaf Odası'nın da ortağı olduğu Konsept İnovasyon Ağı Projesince verilen eğitimler tamamlandı.



Eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Başkan Yardımcısı Tolga Avcı tarafından verildi.

Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında 2 haftalık süre içinde yüzde 50'si kadın olmak üzere 120 kişiye Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş, Girişimcilik, Proje Döngüsü Yönetimi ve Yenilikçi Tasarım Eğitimleri verildi.