TTSO'da iş adamlarına yurt dışı pazar destek programı anlatıldı - Son Dakika
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TTSO'da iş adamlarına yurt dışı pazar destek programı anlatıldı

6 saat önce

KOSGEB'in imalat ve ihracat yapan firmalara yönelik başlattığı yurt dışı pazar destek programı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen toplantı kapsamında tanıtıldı.

TTSO'da iş adamlarına yurt dışı pazar destek programı anlatıldı, System.String[]

KOSGEB'in imalat ve ihracat yapan firmalara yönelik başlattığı yurt dışı pazar destek programı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen toplantı kapsamında tanıtıldı.

TTSO'da düzenlenen toplantıda konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, oda olarak firmaların dünyaya açılmaları konusundaki çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Dış ticaret konusunda firmaların bilgi sahibi olmasını önemsediklerine işaret eden Hacısalihoğlu, dış ticareti kendisine yön olarak seçen firmaların geleceğe dair daha somut, kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atmış olacaklarını vurguladı.

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Kurt ise kurum olarak bir süredir destek programlarını daha çok teknolojik üretim yapan ve ihracat hedefi olan işletmelere yönelik düzenlediklerini ifade etti.

TTSO'nun bu konudaki çalışmalarını da takdirle izlediklerini anlatan Kurt, "Biz de her konuda destek vermeye hazırız. Yurtdışı Pazar Destek Programı da imalatçıların veya ihracatçıların yararlanabileceği bir programdır. KOSGEB'in yeni vizyonunda teknolojik üretim yapan, cari açığı azaltan, stratejik ürünler üreten ve ihracat yapan firmalar odak noktasına alınmış durumda." diye konuştu.

Konuşmaların ardından KOSGEB Uzmanı Emirhan Emir, program hakkında iş adamlarına ve katılımcılara çeşitli bilgiler vererek sorularını yanıtladı.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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