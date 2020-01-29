TTSO'da temel Arapça kursları başladı - Son Dakika
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TTSO'da temel Arapça kursları başladı

7 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından temel Arapça kursları başladı.

TTSO'da temel Arapça kursları başladı, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından temel Arapça kursları başladı.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turist ve yatırımcılarla Trabzon'daki iş adamlarının daha rahat iletişim kurması amacıyla Arapça kursu düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Hacısalihoğlu, TTSO hizmet binasında 30'ar kişilik iki grup halinde düzenlenen kursların, talep olması halinde yeniden açılabileceğini aktardı.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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