Son Dakika Haberleri: TTSO’dan 'Hayde Çaya Bakalım' kampanyasına destek
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TTSO’dan 'Hayde Çaya Bakalım' kampanyasına destek

1 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından başlatılan ve çaya sahip çıkılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasına destek verdiğini belirtti.

TTSO’dan 'Hayde Çaya Bakalım' kampanyasına destek, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından başlatılan ve çaya sahip çıkılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasına destek verdiğini belirtti

Trabzon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:10 
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