TTSO’dan 'Hayde Çaya Bakalım' kampanyasına destek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından başlatılan ve çaya sahip çıkılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasına destek verdiğini belirtti