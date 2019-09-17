TTSO’dan 'Hayde Çaya Bakalım' kampanyasına destek
1 saat önce
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından başlatılan ve çaya sahip çıkılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasına destek verdiğini belirtti.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından başlatılan ve çaya sahip çıkılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasına destek verdiğini belirtti
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:10
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